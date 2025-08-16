صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نواں کوٹ، شہری فائرنگ سے شدیدزخمی ،ملزم گرفتار

  • لاہور
لاہور(کرائم رپورٹر)نواں کوٹ پولیس کی فوری کارروائی ،اقدام قتل کا ملزم گرفتار کر لیا، نواں کوٹ کے۔۔

علاقے میں ملزم یاسر نے شہری سیف کو جان سے مارنے کیلئے سیدھے فائر کئے ایک، فائر شہری سیف کے پیٹ کی بائیں جانب لگا جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا، پولیس نے مضروب ہسپتال منتقل کر کے اس کے والد فقیر حسین کی مدعیت میں اقدام قتل کا مقدمہ درج کر کے ہیومن رائٹس سورس اور جدید ٹیکنالوجی سے ملزم یاسرکو گرفتار کر کے وقوعہ میں استعمال ہونے والا آتشی اسلحہ پستول بھی برآمد کر کے اسے مزید تفتیش کے لیے انویسٹی گیشن پولیس کے حوالے کر دیا ۔

 

