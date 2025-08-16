صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
3ہزار لٹر جعلی دودھ،2مردہ بکریاں، 2 من گوشت تلف

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے )ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ضلع بھر میں کریک ڈاؤن کرتے ہوئے۔۔۔

 3ہزار لٹر جعلی دودھ،2مردہ بکریاں، 2 من مضر صحت گوشت تلف کرکے 2مقدمات درج کرا دیے جبکہ1دودھ سپلائر گاڑی، 1سپلائر موٹر سائیکل، 488لٹر آئل، 175کلو پاوڈر اور 4 پمپ ضبط کرلیے ، ناقص دودھ اور گوشت تلف کردیا گیا۔ جاری کی گئی تفصیلات میں بتایا گیا کہ نواحی علاقے دھاریاں میں موٹر سائیکل پر مری بکریاں گوشت تیار کرنے کے لیے سپلائی کی جا رہی تھیں، مردہ بکریوں کو ذبح شدہ ظاہر کرنے کے لیے گردن پر کٹ لگائے گئے تھے ۔

 

