صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

8سالہ بچے سے اغواکے بعد زیادتی کی کوشش، تشدد

  • لاہور
8سالہ بچے سے اغواکے بعد زیادتی کی کوشش، تشدد

لاہور(کرائم رپورٹر)ہنجروال کے علاقے مرغزار کالونی میں اوباشوں نے 8سالہ بچے کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنانے کی ناکام کوشش پر اسے سر میں پتھر مار کر شدید زخمی کر دیا اور فرار ہو گئے۔۔۔

 ، پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا ، تفصیلات کے مطابق ہنجروال کے علاقے رانا ٹاؤن سے دو اوباشوں نے 8سالہ بچے علی مراد کو ورغلا کر اغوا کر لیا اور اسے مرغزار کالونی گراؤنڈ میں لے جا کرزیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جس پر بچے نے شور مچا دیا، اس دوران ملزمان نے گھبرا کر بچے کے سر پر اینٹوں کے وار کر کے اسے شدید زخمی کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے ۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر قریب لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیجز حاصل کیں جس کی مدد سے پولیس نے ملزمان علی حسن اور ریحان کی شناخت کر کے انہیں گرفتار کر لیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

اپ گریڈیشن پراربوں روپے خرچ کے باوجود سیوریج سسٹم ناکارہ

ترقی کے سفر میں خواتین کا کردار اہم :ڈی سی سیالکوٹ

پاکستان ویلفیئر یونین ناروے کے زیر اہتمام جشن آزادی کی پروقار تقریب

متحد قوم فاتح پاکستان کے عنوان سے مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام کا نفرنس

قلعہ دیدار سنگھ میں کلاک ٹاور کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا

تجاوزات کے خاتمہ میں رکاوٹ برداشت نہیں ہو گی :کمشنر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن