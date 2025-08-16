ون ویلنگ، نا جائز اسلحہ، ہوائی فائرنگ پر10ملزم گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر)کینٹ پولیس ڈویژن نے ون ویلنگ، نا جائز اسلحہ، ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے 10 ملزمان گرفتار کر لیے ۔
ترجمان کا کہنا ہے کہ ایس پی کینٹ قاضی علی رضا کی ہدایت پر ون ویلنگ، نا جائز اسلحہ، ہوائی فائرنگ، ہلڑ بازی کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کے دوران کینٹ ڈویژن پولیس نے شاہراہوں پر گروپ بنا کر ون ویلنگ کر تے ہوئے 6 ملزمان کے قبضہ سے غیر قانونی اسلحہ، موٹر سائیکلوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والے اور ساؤنڈ سسٹم کی خلاف ورزی پر 04 ملزمان کوگرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے ۔