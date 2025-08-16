شافع حسین کی داتا دربار آمد لنگر کی تیاری ، تقسیم کا جائزہ
لاہور(سیاسی نمائندہ)صوبائی وزیر اوقاف ومذہبی امور شافع حسین نے داتا دربار پر حاضری دی ،فاتحہ خوانی اور۔۔۔
ملک کی ترقی و خوشحالی کیلئے خصوصی دعا کی گئی ۔ صوبائی وزیر نے لنگر خانے کا دورہ کیا ،لنگر کی تیاری اور تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا ۔ صوبائی وزیر نے داتا دربار کی مسجد کے صحن میں زائرین سے ملاقات کی اور عرس کے انتظامات بارے دریافت کیا ۔ زائرین نے بہترین انتظامات پر پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کیا ۔صوبائی وزیر اوقاف ومذہبی امور چوہدری شافع حسین نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ اوقاف نے اس سال پہلے سے بڑھ کر انتظامات کئے ہیں ۔