صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شافع حسین کی داتا دربار آمد لنگر کی تیاری ، تقسیم کا جائزہ

  • لاہور
شافع حسین کی داتا دربار آمد لنگر کی تیاری ، تقسیم کا جائزہ

لاہور(سیاسی نمائندہ)صوبائی وزیر اوقاف ومذہبی امور شافع حسین نے داتا دربار پر حاضری دی ،فاتحہ خوانی اور۔۔۔

 ملک کی ترقی و خوشحالی کیلئے خصوصی دعا کی گئی ۔ صوبائی وزیر نے لنگر خانے کا دورہ کیا ،لنگر کی تیاری اور تقسیم کے عمل کا جائزہ لیا ۔ صوبائی وزیر نے داتا دربار کی مسجد کے صحن میں زائرین سے ملاقات کی اور عرس کے انتظامات بارے دریافت کیا ۔ زائرین نے بہترین انتظامات پر پنجاب حکومت کا شکریہ ادا کیا ۔صوبائی وزیر اوقاف ومذہبی امور چوہدری شافع حسین نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ اوقاف نے اس سال پہلے سے بڑھ کر انتظامات کئے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

زیڈ ٹی بی ایل میں یومِ آزادی پر تقریب پرچم کشائی، کیک کاٹاگیا

ایف ایف سی ہیڈ آفس میں یومِ آزادی پر خصوصی تقریب کا انعقاد

وزیر ریلوے سے آسٹریلوی سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعاون پر اتفاق

بارشوں سے جانی نقصان،ایف نائن پارک میں جشن آزادی کا آج اور کل ہونیوا لا پروگرام ملتوی

آرپی او کا چہلم کے مرکزی جلوس کے روٹ کادورہ

وفاقی محتسب کی ٹیم 19اگست کو مری میں کھلی کچہر ی لگا ئے گی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عید کے دن ماتم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سیاست کی کسمپرسی اور راجہ رنجیت سنگھ کا انصاف
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا جماعت اسلامی عملی سیاست سے دستبردار ہو چکی ہے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
غریب ملک کے فضول خرچ حکمران
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
چھوٹے صوبوں کے حقوق کا علمبردار پنجابی دانشور
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
ابوالعجائب!… (2)
مفتی منیب الرحمٰن