ہمیں دین کے حقیقی پیغام کو زندہ رکھنا ہوگا:ہشام الٰہی

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ)جمعیت اہلحدیث پاکستان کے زیر اہتمام ملک بھر کے تمام اضلاع کی اہل حدیث مساجد میں \\\"امن و استحکام بذریعہ پیغام پاکستان\\\" کے ۔۔۔

عنوان پر جمعہ کے اجتماعات کا اہتمام کیا گیا، جن میں علمائے کرام اور خطبا نے تحریک پاکستان اور پیغام پاکستان کے حوالے سے تفصیلی خطابات کیے ،مرکزی سیکریٹریٹ قرآن و سنہ اسلامک سنٹر لاہور میں بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت اہلحدیث پاکستان کے صدر ڈاکٹر علامہ ہشام الہیٰ ظہیر نے کہا کہ پاکستان ایک عظیم مملکت ہے جس کا قیام کلمہ طیبہ اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پر عمل میں آیا۔ ہمارے اسلاف نے قرآن و سنت کی سربلندی اور دین اسلام کے فروغ کے لیے بے مثال قربانیاں دیں اور تحریک پاکستان میں علمائے اہلحدیث کا کردار تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ ہمیں اپنے دین کے حقیقی پیغام کو زندہ رکھنا ہوگا اور ملک میں عدل، امن اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہوگا۔

 

