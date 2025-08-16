صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی ہجویریؒ کی زندگی اہلِ ایمان کیلئے مینارہ نور: راغب نعیمی

  • لاہور
لاہور(سیاسی نمائندہ) چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی نے کہاہے کہ علی ہجویریؒ کی زندگی اہلِ ایمان کیلئے مینارہ نور ہے ۔۔۔

فکری انتشار سے بچنے کیلئے داتا علی ہجویری کی تعلیمات کواپنا یا جائے ۔ان خیالات کااظہار انہوں نے جامعہ نعیمیہ میں جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔انہوں نے کہاکہ آپ ؒ کے علم،عمل اوراخلاص سے لاکھوں لوگ اسلام سے روشناس ہوئے ۔آپ ؒ کی تعلیمات نہ صرف برصغیر بلکہ پوری امتِ مسلمہ کے لیے ہدایت، اخلاص اور روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہیں۔برصغیر میں اسلام کے پھیلاؤ میں حضرت داتا گنج بخشؒ کا کردار سنگِ میل کی حیثیت رکھتا ہے ۔ آپؒ نے ہندومت، بدھ مت اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو محبت، کردار اور روحانی اثر سے اسلام کی طرف مائل کیا۔ آپؒ کی معروف تصنیف کشف المحجوب نہ صرف تصوف کی پہلی فارسی کتاب ہے بلکہ اسلامی عقائد، تصوف، علم، عمل اور اخلاق کا حسین امتزاج ہے ۔ اس کتاب نے نسلوں کو راہِ ہدایت دکھائی۔آپؒ نے اپنی زندگی کو تزکیہ نفس، اخلاص، تواضع، خدمتِ خلق اور اللہ کی محبت کے فروغ کے لیے وقف کر دیا۔

 

