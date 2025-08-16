صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اڑھائی ارب سے فیروز پور روڈ کی مرمت و بحالی کا منصوبہ

  • لاہور
اڑھائی ارب سے فیروز پور روڈ کی مرمت و بحالی کا منصوبہ

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہور کی شہ رگ کہلانے والی فیروزپور روڈ کی مکمل مرمت و بحالی کا نیا منصوبہ تیار کر لیا گیا ایل ڈی اے نے اڑھائی ارب روپے کی لاگت سے منصوبے کو بجٹ 2025-26 میں شامل کرنے کی تجویز دے دی۔یہ منصوبہ پہلی بار 2023 میں پیش ہوا، مگر منظوری نہ مل سکی۔ گزشتہ دو برس سے یہاں صرف پیچ ورک کیا جا رہا ہے ۔

 مگر سڑک کی حالت بدستور خراب ہے ۔منصوبے کے تحت کنال روڈ سے گجومتہ تک دونوں جانب فیروزپور روڈ کی مکمل مرمت اور بحالی کی جائے گی۔ فنڈز ایل ڈی اے کے ذاتی وسائل سے فراہم کیے جائیں گے ، جبکہ گورننگ باڈی کو فنڈز اجرا کی سفارش پیش کی جائے گی۔لاہور ڈویلپمنٹ پیکیج کے دوران سیوریج اور واٹر سپلائی کے پائپ ڈالنے سے سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی اور دو برس سے اس کی مکمل بحالی ممکن نہ ہو سکی۔ٹیپا کے ٹریفک کاؤنٹ سروے کے مطابق فیروزپور روڈ لاہور کی سب سے مصروف شاہراہ ہے ، جہاں شہر کا سب سے زیادہ ٹریفک رش ریکارڈ کیا جاتا ہے ۔ایل ڈی اے کا کہنا ہے کہ منصوبہ منظور ہوتے ہی رواں مالی سال میں بڑے پیمانے پر مرمت و بحالی کا آغاز کر دیا جائے گا۔

 

