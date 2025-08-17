صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نارنگ ریلوے سٹیشن پراوباشوں کی خواتین سے نازیبا حرکات، تشدد

  • لاہور
نارنگ منڈی(نمائندہ دنیا)نارنگ منڈی ریلوے سٹیشن پراوباش نوجوان کی خواتین سے چھیڑ چھاڑ، منع کرنے پر نوجوان آپے سے باہر ہوگیا اوردرجن کے قریب دوستوں کو بلا لیا۔خواتین پر تشدد،زدوکوب کیا۔

خواتین کی چیخ وپکار، ٹرین میں چھپ گئیں، ریلوے پولیس بھی غائب ،آئی جی ریلوے کا نوٹس، قانونی کارروائی کا حکم دیدیا۔لاہور سے نارووال سیالکوٹ جانے والی لاثانی ایکسپریس جب نارنگ ریلوے اسٹیشن پر پہنچی توایک نوجوان نے نارووال کی رہائشی خواتین سے نازیبا حرکات کیں۔ریلوے پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

