چلڈرن ہسپتال میں موروثی بیماریوں بارے آگاہی سیمینار 19اگست کوہوگا
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)چلڈرن ہسپتال فیروز پور روڈ لاہور میں نایاب اور مورثی بیماریوں بارے عوامی آگاہی سیمینار19 اگست بروز منگل بوقت 11 بجے صبح تا 1 بجے دوپہر ساجد مقبول آڈیٹوریم دی چلڈرن ہسپتال فیروز پور روڈ لاہور میں منعقد کیا جا رہا ہے۔
سیمینار کے مہمان خصوصی پروفیسر ساجد مقبول ہوں گے ،سیمینار میں پروفیسر جاوید اکرم، پروفیسر مسعود صادق، پروفیسر آفتاب محسن ، پروفیسر طاہر مسعود ، پروفیسر ہما چیمہ، پروفیسر یعقوب قاضی، پروفیسر جائدہ منظور ، پروفیسر معاذ ، پروفیسر ٹیپو سلطان اور پروفیسر ساجد مقبول گفتگو کریں گے۔