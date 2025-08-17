زہریلا کھانا کھانے سے بچے کی ہلاکت کاملزم گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر)تھانہ سبزہ زار کی حدود میں زہریلا کھانا کھانے سے 3 بچوں کی طبیعت ناساز اور ایک بچے کی موت کا معمہ حل کرکے ملزم ریحان کو گرفتار کرلیا۔۔۔
والدہ صائمہ نے اڑھائی سال سے ریحان نامی شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا رکھے تھے جبکہ بچوں کے والد صدیق کی 8 سال قبل وفات ہو گئی تھی ،وقوعہ کے دن صائمہ صبح 10 بجے ملازمت پر چلی گئی اور بچے گھر پر اکیلے تھے ،موقع دیکھ کر ملزم نے گھر آ کر بچوں کو نشہ آور گولیاں کھلا دیں ، ملزم نے ابتدائی تفتیش میں بچوں کو زیادہ مقدار میں نشہ آور گولیاں کھلانے کا اعتراف کرلیا۔