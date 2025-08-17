صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زہریلا کھانا کھانے سے بچے کی ہلاکت کاملزم گرفتار

  • لاہور
زہریلا کھانا کھانے سے بچے کی ہلاکت کاملزم گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)تھانہ سبزہ زار کی حدود میں زہریلا کھانا کھانے سے 3 بچوں کی طبیعت ناساز اور ایک بچے کی موت کا معمہ حل کرکے ملزم ریحان کو گرفتار کرلیا۔۔۔

والدہ صائمہ نے اڑھائی سال سے ریحان نامی شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا رکھے تھے جبکہ بچوں کے والد صدیق کی 8 سال قبل وفات ہو گئی تھی ،وقوعہ کے دن صائمہ صبح 10 بجے ملازمت پر چلی گئی اور بچے گھر پر اکیلے تھے ،موقع دیکھ کر ملزم نے گھر آ کر بچوں کو نشہ آور گولیاں کھلا دیں ، ملزم نے ابتدائی تفتیش میں بچوں کو زیادہ مقدار میں نشہ آور گولیاں کھلانے کا اعتراف کرلیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زکریا یونیورسٹی : بجٹ منظور ، فیسیں بڑھانے پر تحفظات

جرائم پیشہ عناصر کیخلاف ایکشن ، 256 گروہ گرفتار ، 16 کروڑ کا مال مسروقہ برآمد

محکمہ ماحولیات وہاڑی کی کارروائیاں‘ 111کلو پلاسٹک شاپرز ضبط

ملتان بورڈ نے میٹرک کے رزلٹ کارڈز جاری کردیئے

تیز رفتار ٹرک کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار جاں بحق

منشیات اور شراب فروشی کے الزام میں پانچ گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنرل ضیا الحق کا حادثہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
یہ رویے پاک و ہند کو جچتے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بونیر سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پختونخوا کی مدد کو آگے بڑھیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کیسے ہوا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
جنرل حمید گل ایک عہد ساز شخصیت
محمد عبداللہ حمید گل