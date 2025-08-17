صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری سکولوں کی مزید 20 ہزاراساتذہ کی پوسٹیں ختم

  • لاہور
لاہور(عاطف پرویز سے)محکمہ سکول ایجوکیشن نے سرکاری سکولوں کی 43 ہزار سے زائد اساتذہ کی پوسٹیں ختم کر دی ہیں۔

پہلے مرحلے میں 23 ہزار 424 اساتذہ کی پوسٹیں ختم کی گئیں، جبکہ دوسرے مرحلے میں مزید 20 ہزار 536 اساتذہ کی پوسٹیں ختم کر دی گئیں۔ مجموعی طور پر 43 ہزار 624 اساتذہ کی اسامیاں ختم ہو چکی ہیں، جن میں سب سے زیادہ متاثرہ پوسٹیں ایلیمنٹری سکول ایجوکیٹرز اور پرائمری سکول ٹیچرز کی ہیں۔ محکمہ سکول ایجوکیشن نے اب تک ساڑھے دس ہزار سکولوں کو دو مراحل میں آؤٹ سورس کیا ہے اور تیسرے مرحلے میں مزید ساڑھے دس ہزار سکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔

