مختلف تھانوں میں انچارج انویسٹی گیشن کے تبادلے
لاہور (کرائم رپورٹر) ڈی آئی جی انویسٹی گیشن سید ذیشان رضا نے شہر کے مختلف تھانوں میں انچارج انویسٹی گیشن افسران کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کر دیے۔
تفصیلات کے مطابق سب انسپکٹر شرافت علی کو انویسٹی گیشن ہیڈکوارٹرز سے انچارج انویسٹی گیشن تھانہ چوہنگ تعینات کیا گیا ہے جبکہ انسپکٹر قیصر عزیز کو تھانہ چوہنگ سے تبدیل کر کے انچارج انویسٹی گیشن تھانہ گجرپورہ تعینات کیا گیا۔انسپکٹر محمد عالم کو تھانہ گجرپورہ سے انچارج انویسٹی گیشن تھانہ باغبانپورہ جبکہ سب انسپکٹر غلام مرتضیٰ کو تھانہ باغبانپورہ سے انچارج انویسٹی گیشن تھانہ نشتر کالونی تعینات کر دیا گیا ہے ۔ سب انسپکٹر نثار احمد کو انچارج انویسٹی گیشن تھانہ نشتر کالونی سے تبدیل کر کے انچارج انویسٹی گیشن تھانہ شاہدرہ ٹاؤن لگایا گیا ہے ، جبکہ انچارج انویسٹی گیشن تھانہ شاہدرہ ٹاؤن سید سجاد حیدر کو کلوز کر کے انویسٹی گیشن ہیڈکوارٹر زبھیج دیا گیا ہے ۔ڈی آئی جی انویسٹی گیشن سید ذیشان رضا نے تمام افسران کو اپنی نئی تعیناتی پر فوری رپورٹ کرنے کی ہدایت کی ہے۔