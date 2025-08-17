صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندا پانی صاف کرنے کے 6پلانٹس لگانے کا فیصلہ

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)لاہور میں گندے پانی کو صاف کرنے کے منصوبے پر بالآخر پیشرفت سامنے آئی ہے۔ پنجاب حکومت اور واسا نے چھ بڑے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔

ان بڑے منصوبوں کے ساتھ چھوٹے ٹریٹمنٹ پلانٹس بھی شہر کے مختلف علاقوں میں لگائے جائیں گے ۔ ذرائع کے مطابق لاہور کی تاریخ میں گندے پانی کو صاف کرنے کا منصوبہ کئی برسوں سے التوا کا شکار رہا۔ سترہ سال کی تاخیر اور فزیبلٹی رپورٹس کے بار بار مؤخر ہونے کے بعد بالآخر اس منصوبے پر عملی پیشرفت شروع کر دی گئی ہے ،پنجاب حکومت اور واسا نے مشترکہ طور پر شہر میں چھ بڑے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے کا پلان تیار کر لیا ہے۔

