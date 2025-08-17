صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پارکنگ سائٹس پر کار فیس 70 روپے تک زائد وصول

  • لاہور
پارکنگ سائٹس پر کار فیس 70 روپے تک زائد وصول

لاہور (عمران اکبر)شہر کی متعدد سرکاری رجسٹرڈ پارکنگ سائٹس پر کار پارکنگ ٹوکن 30کی بجائے 50سے 100روپے تک وصول کیا جانے لگا۔

ذرائع کے مطابق پارکنگ منیجرز نے متعدد سائٹس ٹھیکوں پر دے دیں ۔پارکنگ کمپنی میں ڈیلی ویجیز پر من پسند ملازم بھرتی کرا کر زائد پیسے وصول کرنے کا الزام ہے ،سپیشل برانچ کی رپورٹ کے مطابق انارکلی بازار،نیلا گنبد ،کریم بلاک ،گلبرگ مین بلیوارڈ ،دھنی رام ،میو ہسپتال روٹری ،نیلا گنبد ،بابر مارکیٹ،پاک ٹی ہاؤس ،شادمان ،حاجی کیمپ لنڈا بازار،جیل روڈ ،کریم بلاک ،اچھرہ روٹری ،سیور فوڈ،شادمان مارکیٹ ،بورڈ آفس ،عابد مارکیٹ ،یوکے ویزا سنٹر،برین اکیڈمی،فیملی ہسپتال ،عمر ہسپتال ،مد سٹی ،ٹولنٹن مارکیٹ ،فارن افیئرز،ایڈن سنٹرکے سٹینڈز پر اوورچارجنگ جاری ہے ۔ڈی سی لاہور سید موسی ٰرضا کا کہنا ہے کہ سی ای او پارکنگ کمپنی غیر قانونی پارکنگ سائٹس کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کریں اور کرپشن کرنے والوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

میئر کا تمام بڑے منصوبے 6 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم

انٹرپری انجینئرنگ کے نتائج کا اعلان، تینوں پوزیشنز طالبات نے حاصل کیں

ڈی جی نیب کراچی کو نوٹس جاری

پولیس قومی رضاکار کی سابق افسر ہوائی فائرنگ پرگرفتار

عزیر بلوچ کیخلاف غیرقانونی اسلحہ کیس کا فیصلہ محفوظ

کار کی ٹکر سے گرنے والی موٹرسائیکل سوار خاتون کو ٹینکر نے کچل دیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنرل ضیا الحق کا حادثہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
یہ رویے پاک و ہند کو جچتے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بونیر سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پختونخوا کی مدد کو آگے بڑھیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کیسے ہوا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
جنرل حمید گل ایک عہد ساز شخصیت
محمد عبداللہ حمید گل