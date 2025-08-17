صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیزل سستاہونے کے باوجود ٹرانسپورٹ کرائے کم نہ ہوسکے

  • لاہور
ڈیزل سستاہونے کے باوجود ٹرانسپورٹ کرائے کم نہ ہوسکے

لاہور(سٹاف رپورٹر سے)ڈیزل سستا ہونے کے باوجود پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے کم نہ ہوسکے، ٹرانسپورٹ اتھارٹی پنجاب نے کرایوں میں 5 فیصد کمی کا اعلان کیا اور داخلی و خارجی راستوں پر ٹیمیں تعینات کرنے کے احکامات دیے ہیں۔

محکمہ ٹرانسپورٹ کے مطابق مختلف روٹس کے کرایوں میں پچاس سے تین سو بیس روپے تک کمی ہونی چاہیے ۔ لاہور سے سرگودھا کا کرایہ اب 1060 روپے ، لاہور سے اسلام آباد 1950 روپے ، لاہور سے پشاور 2380 روپے اور لاہور سے رحیم یار خان کا کرایہ 2810 روپے مقرر کیا گیا ہے ۔ٹرمینل منیجر نے کہا کہ وہ پہلے ہی وضع کردہ کرایہ نامہ سے کم کرایہ وصول کر رہے ہیں، کرایوں میں کمی کا عملی نفاذ ممکن نہیں۔ سیکرٹری آر ٹی اے رانا محسن نے کہا کہ اوورچارجنگ کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے ،عوام نے مطالبہ کیا کہ ڈیزل کے نرخوں میں کمی کے ثمرات عوام تک پہنچنے کے لیے حکومت اقدامات کرے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

میئر کا تمام بڑے منصوبے 6 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم

انٹرپری انجینئرنگ کے نتائج کا اعلان، تینوں پوزیشنز طالبات نے حاصل کیں

ڈی جی نیب کراچی کو نوٹس جاری

پولیس قومی رضاکار کی سابق افسر ہوائی فائرنگ پرگرفتار

عزیر بلوچ کیخلاف غیرقانونی اسلحہ کیس کا فیصلہ محفوظ

کار کی ٹکر سے گرنے والی موٹرسائیکل سوار خاتون کو ٹینکر نے کچل دیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
جنرل ضیا الحق کا حادثہ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
یہ رویے پاک و ہند کو جچتے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بونیر سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پختونخوا کی مدد کو آگے بڑھیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بونیر میں کلاؤڈ برسٹ کیسے ہوا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
جنرل حمید گل ایک عہد ساز شخصیت
محمد عبداللہ حمید گل