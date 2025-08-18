صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • لاہور
قصور،لڑائی جھگڑوں میں 2افراد زخمی

قصور(خبرنگار)قصور اور اس کے گردونواح میں لڑائی جھگڑے کے دو واقعات میں 2 افراد زخمی ہوگئے ،جنہیں ہسپتال منتقل کردیا گیا۔

تھانہ بی ڈویژن کے علاقے بھسرپورہ گلی 4 میں معمولی لڑائی جھگڑے کے دوران 49 سالہ امجد علی ولد اکرم کو طارق وغیرہ نے چھریوں کے وار سے زخمی کر دیا۔تھانہ صدر پھول نگر کے گاؤں بھگیانہ کلاں میں جھگڑے کے دوران فائرنگ اور درانتی کے وار سے نوجوان زخمی ہو گیا۔ملزمان ارشاد عرف شادا اور ذوالفقار نے سفیان پر پہلے 30 بور پستول سے فائر کیا اور بعدازاں درانتی کے وار کئے۔

