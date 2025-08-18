صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چونیاں میں حجام کی قینچی سے زخمی ہونیوالانوجوان دم توڑ گیا

  • لاہور
چونیاں میں حجام کی قینچی سے زخمی ہونیوالانوجوان دم توڑ گیا

قصور، الہٰ آباد(نمائندگان دنیا، خبرنگار)چار روز قبل چونیاں میں لین دین کے تنازع پر حجام کی قینچی مارنے سے شدید زخمی ہونے والا نوجوان گزشتہ روز جناح ہسپتال لاہور میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔

پولیس تھانہ سٹی چونیاں نے ملزم کو گرفتار کرلیا۔ تفصیل کے مطابق چار روز قبل واپڈا کالونی چونیاں کا رہائشی 18 سالہ انس حجام غلام فرید سے موبائل فون کے پیسے لینے کے لیے گیا تو وہاں توتکار ہوگئی۔ طیش میں آکر حجام غلام فرید نے 18 سالہ نوجوان انس کو قینچی مارکر شدید زخمی کردیا تھا جوکہ جناح ہسپتال لاہور میں زیر علاج تھا جو گزشتہ روز زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد نعش کو ورثاء کے حوالے کردیاگیا۔پولیس مصروف کارروائی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

طوفانی بارشوں کی پیشگوئی:اشتہاری بورڈز سے جان لیوا حادثات کا خدشہ

کراچی پورٹ سے کروڑوں روپے مالیت کی ممنوعہ ادویات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام

ذیابیطس کے مریضوں میں جان لیوا ڈپریشن کی شرح میں خطرناک اضافہ

ضلع کورنگی میں ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد

سنرجی گروپ نے ڈریگنز آف پاکستان میں 15 ایوارڈز نام کرلیے

گلشن حدید کو واٹرکارپوریشن کی لائن سے کنکش فراہم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر