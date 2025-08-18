چونیاں میں حجام کی قینچی سے زخمی ہونیوالانوجوان دم توڑ گیا
قصور، الہٰ آباد(نمائندگان دنیا، خبرنگار)چار روز قبل چونیاں میں لین دین کے تنازع پر حجام کی قینچی مارنے سے شدید زخمی ہونے والا نوجوان گزشتہ روز جناح ہسپتال لاہور میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔
پولیس تھانہ سٹی چونیاں نے ملزم کو گرفتار کرلیا۔ تفصیل کے مطابق چار روز قبل واپڈا کالونی چونیاں کا رہائشی 18 سالہ انس حجام غلام فرید سے موبائل فون کے پیسے لینے کے لیے گیا تو وہاں توتکار ہوگئی۔ طیش میں آکر حجام غلام فرید نے 18 سالہ نوجوان انس کو قینچی مارکر شدید زخمی کردیا تھا جوکہ جناح ہسپتال لاہور میں زیر علاج تھا جو گزشتہ روز زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد نعش کو ورثاء کے حوالے کردیاگیا۔پولیس مصروف کارروائی ہے ۔