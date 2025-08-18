ملزم اور مدعی پارٹی سے رقم بٹورنے والے سب انسپکٹر کیخلاف شہری کی اینٹی کرپشن کو درخواست
خانقاہ ڈوگراں (نامہ نگار) تھانہ میں تعینات سب انسپکٹرمشتاق احمد قریشی کی پھرتیاں۔ملزم اور مدعی دونوں پارٹیوں سے مال پانی لیکر ہڑپ کر گیا۔
چوری کے ملزم کو پروٹوکول دیکر اور مدعی کو ذلیل و خوار کرکے بھاری رقم بھی بٹور لی اور صلح بھی کروا دی۔مدعی نے سب انسپکٹر کے خلاف اینٹی کرپشن پنجاب کو درخواست جمع کروا دی۔ خانقاہ ڈوگراں کے رہائشی ذوالفقار علی نے الزام لگایا ہے کہ اس نے اپنی دکان سے ایک خاتون کو لڑکے سمیت سامان چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا اور 15 پر کال کر کے پولیس کے حوالے کیا۔متاثرہ شخص کا بیٹا جب تھانے پہنچا تو ملزم فریق مبینہ طور مال پانی دیکر گھر جا چکا تھا ۔ اس کے بیٹے سے ہزاروں روپے رشوت لیکر زبردستی ملزم پارٹی سے صلح کرائی گئی ہے ۔ذوالفقار نے سب انسپکٹر مشتاق احمد قریشی کے خلاف اینٹی کرپشن پنجاب اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو تحریری درخواست جمع کروا دی ہے جبکہ رابطہ کرنے پرسب انسپکٹر مشتاق قریشی نے موقف دینے سے انکار کیا ہے ۔