محکمہ صحت کا الہٰ آباد میں گرینڈ آپریشن ، متعدد کلینک سیل
الٰہ آباد(نمائندہ دنیا) ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کاالہٰ آباد و گردونواح میں غیر قانونی کلینکس و نشہ آور ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن۔۔۔
چھانگا مانگا، ڈھٹے ، کنگن پور ، ارزانی پور ، شام کوٹ ، تلونڈی الہ آباد و دیگر دیہات میں کارروائیاں کرتے ہوئے متعدد کلینکس کو فوری طور پر بند کروا دیا جبکہ کئی رجسٹرڈ میڈیکل سٹورز کو وارننگ نوٹس جاری کیے ۔ ذرائع کے مطابق نشہ آور ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف کڑی کارروائی کی گئی، ان میں وہ افراد بھی شامل ہیں جن کے خلاف عوامی شکایات پہلے سے موجود تھیں۔ڈی ڈی ایچ او چونیاں نے واضح کیا کہ عوام کی صحت سے کھیلنے والوں کو کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی، جعلی ڈاکٹروں اور نشہ آور دوائیں فروخت کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔