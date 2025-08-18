ریسکیو کی بروقت کارروائی،لیک گیس سلنڈر بند کرکے علاقہ کو حادثہ سے بچالیا
قصور(نمائندہ دنیا) ریسکیو 1122 کے عملے کی بروقت کارروائی، نیو سبزی منڈی قصورکامحلہ بڑے حادثے سے بچ گیا۔
ایک شہری نے ریسکیو 1122 کو کال کی کہ نیو سبزی منڈی قصور میں ایل پی جی گیس سلنڈر بھرنے کی دُکان بند ہے جس کے اندر سلنڈر کی گیس لیک ہورہی اور گیس کی بو پورے علاقے میں پھیل رہی ہے جس سے بڑے پیمانے پر آگ لگنے کا خدشہ ہے ۔ ریسکیو 1122کے عملے نے بروقت موقع پر پہنچ کر بند دُکان کے تالے کو کھولا اور لیکیج بند کردی جس سے علاقہ کسی بڑے سانحہ سے محفوظ رہا۔