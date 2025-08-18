صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ ماحولیات کی بوائلرز، فرنس والی صنعتوں کو سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کی ڈیڈلائن

  • لاہور
تھہ شیخم(نامہ نگار)محکمہ ماحولیات کی جانب سے کلین گرین پنجاب کی جانب ایک اور قدم، بوائلرز، فرنسز کی حامل صنعتوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کے احکامات جاری۔۔۔

 سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب لازم قرار دیتے ہوئے کیمروں کی آن لائن رسائی ای پی اے کو بھی دینا لازم قراردے دیا گیا۔ احکامات پر عمل درآمد کے لیے متعلقہ صنعتوں کو 31اگست 2025ء تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے جس کے بعد حکم نامہ پر عملدرآمد نہ کرنے کی صورت میں قانونی کارروائی ہوگی۔

