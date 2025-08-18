شیخوپورہ ، فضائی آلودگی،متعدد فیکٹریوں، بھٹوں کوجرمانے ،وارننگ
شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)شیخوپورہ میں محکمہ ماحولیات کی طرف سے فضائی آلودگی کا باعث بننے والی فیکٹریوں،کارخانوں، بھٹوں کیخلاف کارروائیاں ،درجن سے زائد بھٹوں، فیکٹریوں کوجرمانے ،متعدد کووارننگ لیٹرجاری کردئیے گئے۔
ڈپٹی کمشنر شاہدعمران مارتھ کی خصوصی ہدایات پرڈپٹی ڈائریکٹرماحولیات علی عمران نے اپنی ٹیم کے ہمراہ دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں اور ان بھٹوں کیخلاف کارروائی کی جوکوئلہ جلانے کی بجائے تارکول اور دیگر ایندھن استعمال کررہے تھے حکومت کی طرف سے واضح ہدایات کے باوجود خلاف ورزی کرنیوالوں کونظراندازنہیں کیاجائیگا۔ میڈیاسے گفتگوکے دوران ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات علی عمران نے کہاکہ ماحولیاتی آلودگی کے انسانی صحت پر مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں، ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام کیلئے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں ۔