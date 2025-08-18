صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیک پروڈکشن اور بیورجز یونٹ بند، لاکھوں کاجرمانہ

  • لاہور
کیک پروڈکشن اور بیورجز یونٹ بند، لاکھوں کاجرمانہ

لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)لاہور میں معروف کیک پروڈکشن یونٹ اور انٹرنیشنل بیورجز یونٹ بند کر کے 10 لاکھ جرمانہ عائد کیا گیا۔

 تفصیلات کے مطابق 3ہزار 350 فود پوائنٹس یونٹس کی چیکنگ کے دوران 13 مقدمات درج کروا کے 11یونٹ بند کیے گئے ، 419فوڈ پوائنٹس کو 56لاکھ 20ہزار 500کے جرمانے عا ئد کیے گئے ، 166 میٹ شاپس، گودام اور 751 ڈیری شاپس اور سپلائرزکی چیکنگ کے دوران 2مقدمات درج کروائے گئے ، چیکنگ کے دوران 247 کلو باسی خوراک،500 لٹر دودھ، 600 کلو ناقص گوشت اور ایکسپائراشیاکی کثیر مقدار تلف کی گئی، معروف کیکس، پیسٹری پروڈکشن یونٹ میں صفائی کے ناقص انتظامات پائے گئے ، ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے کہا کہ کولڈ سٹور ایریا میں گندے پانی کی موجودگی، نان فوڈ گریڈ پلاسٹک استعمال کیا جارہا تھا،واٹر ٹیسٹنگ رپورٹ، لازم ریکارڈ، ضروری دستاویزات اور ملازمین کے میڈیکل موجود نہ تھے ،انتہائی ناقص انتظامات، زنگ آلود مشینری، فنگس زدہ دیواریں، بدبودار ماحول پایا گیا، ڈی جی فوڈاتھارٹی کا کہنا تھا کہ جعلساز مافیا کے خلاف شکنجہ سخت کیا گیا ہے ، پنجاب میں خوراک کے معیارپر ہرگزسمجھوتہ نہیں، ملاوٹ مافیا قبلہ درست کرے اور قوانین پر عملدرآمد یقینی بنائیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

25 ارب لاگت سے وہاڑی روڈ کی تعمیر کا آغاز

کیمسٹ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کا جمعرات کو ہڑتال کا اعلان

ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے بروقت حفاظتی اقدامات کی ہدایت

رحیمیہ علومِ قرآنیہ ٹرسٹ کے زیراہتمام یوم آزادی سیمینار

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی خانیوال و وہاڑی میں بڑی کارروائیاں

محکمہ انہار کی غفلت، نہروں کے پشتے کمزور، کسان پریشان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر