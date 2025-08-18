منہاج القرآن کا استقبال ربیع الاول مشعل بردار جلوسوں کا شیڈول
لاہور(سیاسی نمائندہ)تحریک منہاج القرآن لاہور کا اجلاس مرکزی سیکرٹریٹ میں صدر لاہور اقبال حسین باجوہ کی صدارت میں منعقد ہوا۔
اجلاس میں استقبال ربیع الاول کے سلسلے میں مشعل بردار جلوسوں کے شیڈول اور روٹس کو حتمی شکل دی گئی۔ اجلاس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ لاہور کے تمام ٹاؤنز اور یونین کونسلز میں 100سے زائد مقامات سے استقبال ربیع الاول کے سلسلے میں مشعل بردار جلوس نکالے جائیں گے ۔ ان جلوسوں میں تحریک منہاج القرآن، منہاج القرآن علما کونسل، منہاج یوتھ لیگ، مصطفوی سٹوڈنٹس موومنٹ، پاکستان عوامی تحریک اور دیگر فورمز کے مرکزی، صوبائی و ضلعی رہنما اور کارکنان شرکت کریں گے۔