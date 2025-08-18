جامعہ اشرفیہ کے علما کا خیبر پختونخوا میں سیلابی تباہ کاریوں پر اظہارِ افسوس
لاہور(سیاسی نمائندہ)جامعہ اشرفیہ لاہور کے مہتمم مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی ودیگر نے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں حالیہ بارشوں اور۔۔۔
سیلابی ریلوں کے نتیجے میں ہونے والی بھاری جانی و مالی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہاکہ ہم سینکڑوں جاں بحق افراد اور لاکھوں متاثرین کے لواحقین وورثا کے غم میں برابر کے شریک ہیں ،انہوں نے خیبر پختونخوا میں جامعہ اشرفیہ لاہور کے فضلا،علمائے کرام اور متعلقین کو ہدایت کی کہ وہ سیلاب متاثرین کی ہر ممکن امداد کریں۔