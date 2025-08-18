صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سگیاں پل :اسلحہ کی نمائش کرنے والے 2افرادگرفتار

  • لاہور
سگیاں پل :اسلحہ کی نمائش کرنے والے 2افرادگرفتار

لاہور (آن لائن) ملک بھر میں سیاہ شیشوں والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ سگیاں پل پر پولیس ناکہ کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ کی نمائش کرنے والے دو ملزموں کو گرفتار کرلیا۔

گرفتار ملزموں کی شناخت ادریس اور حیدر کے نام سے ہوئی ہے ۔ پولیس نے گاڑی کی تلاشی کے دوران دو رائفلیں، میگزین اور گولیاں برآمد کیں۔ دونوں ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے تھانہ شاہدرہ منتقل کر دیا گیا۔ایس پی موبائلز ارسلان زاہد نے کہا ہے کہ سیاہ شیشوں والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا، شہریوں کی حفاظت کے لیے بلاامتیاز کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

اسلام آباد میں مون سون،ادارے الرٹ افسروں و ملازمین کی چھٹیاں منسوخ

چیئرمین این ایچ اے کا دورہ کے پی ، سڑکیں بحالی کی ہدایت

فیصل مسجد میں تکریم حفاظِ قرآن کریم کی تقریب

سیلاب کی تباہ کاریوں سے فوری نمٹا جائے،شیعہ علما کونسل

سرویکل کینسر سے بچاؤ کیلئے ویکسی نیشن مہم 15ستمبر سے شروع

سیلاب کی تباہ کاریاں قوم کیلئے امتحان،فیصل نیاز ترمذی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر