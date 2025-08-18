قصور میں دھواں چھوڑتی گاڑیاں، شہری سانس ودیگر بیماریوں کا شکار
قصور (خبرنگار)قصور بھر میں دھواں اڑاتی گاڑیوں کا راج، محکمہ ماحولیات اور ٹریفک پولیس خاموش تماشائی بن گئے ،زہریلا دھواں چھوڑتی گاڑیوں کی یلغار نے فضائی آلودگی کو خطرناک حد تک بڑھا دیا ہے۔
اطلاعات کے مطابق سڑکوں پر روزانہ ایسی گاڑیاں دوڑ رہی ہیں جو ماحولیاتی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ دھوئیں اور کاربن کے اخراج نے نہ صرف شہر کی فضا کو دھندلا دیا بلکہ شہریوں میں سانس کی بیماریاں، کھانسی اور آنکھوں کی جلن عام ہوتی جا رہی ہے ۔ ماہرین ماحولیات نے خبردار کیا ہے کہ اگر فوری طور پر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن نہ کیا گیا تو شہر کو شدید ماحولیاتی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ۔