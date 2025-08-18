صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قصور میں ڈاکوراج، شہریوں سے لاکھوں روپے ،قیمتی سامان لوٹ لیا

  • لاہور
قصور(خبرنگار)قصور اور اسکے گردنواح میں ڈاکوراج، شہریوں سے لاکھوں روپے نقدی،موٹر سائیکل،طلائی زیورات،موبائل فون و دیگرقیمتی سامان لوٹ لیا۔

تھانہ صدر قصور میں بگے ہٹھاڑ کے رہائشی اشفاق نے درخواست جمع کروائی ہے کہ موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے نئیکے حسین خانوالہ روڈ کے قریب دوڈاکوئوں نے گن پوائنٹ پر مجھ سے 45ہزار روپے نقدی و دیگر سامان لوٹ کر لے گئے ہیں۔تھانہ صدر قصور میں حسین خانوالہ کے رہائشی ندیم نے درخواست برائے مقدمہ درج کروائی ہے کہ دولے والا روڈ کے قریب دوڈاکوئوں نے اسلحہ کے زور پر ہزاروں روپے نقدی و دیگر سامان لوٹ لیا ہے ۔تھانہ سرائے مغل میں اسمعیل ٹاؤن کے رہائشی محمد نعیم نے درخواست برائے مقدمہ درج کروائی ہے کہ موٹر سائیکل پر فیملی کے ساتھ بہڑوال کے علاقے سے گزرتے ہوئے تین ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور مجھ سے نقدی،طلائی زیورات بالیاں،دو موبائل فون لوٹ لیے ۔تھانہ چھانگا مانگا میں ہنجروال کے رہائشی ہمایوں نے درخواست درج کروائی کہ میرے زیر تعمیر رقبے سے دو دروازے اور31ہزار اینٹیں چوری کرلی گئیں۔تھانہ صدر پھولنگر میں محمد آصف نے اطلاع دی کہ نہر موڑ کے قریب تین ڈاکوئوں نے اسلحہ تان کر موٹر سائیکل، موبائل فون و دیگر سامان لوٹ لیا۔تھانہ صدرپھولنگر میں محمد سلامت نے اطلاع دی کہ دینا ناتھ ملتان روڈ پر دو ڈاکوئوں نے گن پوائنٹ پر مجھ سے نقدی 30ہزاور روپے ،موبائل فون چھین لیے ۔مقامی پولیس الگ الگ مقدمات درج کرکے مصروف کارروائی ہے ۔

