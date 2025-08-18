مہنگی چینی بیچنے پر 27 دکاندار گرفتار، 312 کوجرمانے
لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران 339 دکانداروں کیخلاف چینی کی قیمتوں میں ناجائز منافع خوری پر کارروائیاں کی گئیں۔
ترجمان پرائس کنٹرول کے مطابق پنجاب بھر میں 27افراد گرفتار، 05 کیخلاف مقدمات درج جبکہ 312 افراد کو جرمانے عائد کیے گئے ہیں،اب تک مجموعی طور پر 32 ہزار 965 افراد کیخلاف کارروائیوں میں 2444 افراد گرفتار جبکہ 394 کیخلاف مقدمات درج کرائے جاچکے ہیں،لاہور ڈویژن میں 18 گراں فروشوں کیخلاف کارروائیاں کی گئیں ، گوجرانوالہ ڈویژن میں52 اور فیصل آباد میں 60 دکانداروں کیخلاف چینی کے نرخوں کی خلاف ورزی پر کارروائیاں کی گئیں، ساہیوال ڈویژن میں 10، سرگودھا 20 جبکہ راولپنڈی میں 39 ،بہاولپور ڈویژن میں 82 ،ڈی جی خان 12 جبکہ ملتان میں 46 چینی گراں فروشوں کیخلاف کارروائیاں کی گئیں، ترجمان کا بتانا تھا کہ چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے اور قلت پیدا کرنیوالوں کو گرفتار اور بھاری جرمانے عائد کیے جارہے ہیں، عام مارکیٹ میں نرخوں پر عملدرآمد میں واضح بہتری آئی ہے ، چھٹی کے روز بھی پرائس کنٹرول مجسٹریٹس عام مارکیٹس میں چینی کے نرخوں کی نگرانی یقینی بنارہے ہیں۔