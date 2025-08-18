صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہنگی چینی بیچنے پر 27 دکاندار گرفتار، 312 کوجرمانے

  • لاہور
مہنگی چینی بیچنے پر 27 دکاندار گرفتار، 312 کوجرمانے

لاہور(اپنے سٹی رپورٹر سے)پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران 339 دکانداروں کیخلاف چینی کی قیمتوں میں ناجائز منافع خوری پر کارروائیاں کی گئیں۔

 ترجمان پرائس کنٹرول کے مطابق پنجاب بھر میں 27افراد گرفتار، 05 کیخلاف مقدمات درج جبکہ 312 افراد کو جرمانے عائد کیے گئے ہیں،اب تک مجموعی طور پر 32 ہزار 965 افراد کیخلاف کارروائیوں میں 2444 افراد گرفتار جبکہ 394 کیخلاف مقدمات درج کرائے جاچکے ہیں،لاہور ڈویژن میں 18 گراں فروشوں کیخلاف کارروائیاں کی گئیں ، گوجرانوالہ ڈویژن میں52 اور فیصل آباد میں 60 دکانداروں کیخلاف چینی کے نرخوں کی خلاف ورزی پر کارروائیاں کی گئیں، ساہیوال ڈویژن میں 10، سرگودھا 20 جبکہ راولپنڈی میں 39 ،بہاولپور ڈویژن میں 82 ،ڈی جی خان 12 جبکہ ملتان میں 46 چینی گراں فروشوں کیخلاف کارروائیاں کی گئیں، ترجمان کا بتانا تھا کہ چینی کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے اور قلت پیدا کرنیوالوں کو گرفتار اور بھاری جرمانے عائد کیے جارہے ہیں، عام مارکیٹ میں نرخوں پر عملدرآمد میں واضح بہتری آئی ہے ، چھٹی کے روز بھی پرائس کنٹرول مجسٹریٹس عام مارکیٹس میں چینی کے نرخوں کی نگرانی یقینی بنارہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کینسر سے بچاؤ کے لیے مہم 15 ستمبر سے 25 ستمبر تک ہو گی

جھنگ:غیرقانونی گیس ری فلنگ کا دھندہ جاری ،شہری خوفزدہ

وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ نے دوسری مرتبہ ہزاروں افراد میں مفت پٹرول کی پرچیاں تقسیم کیں

جھنگ:رہائشی آبادیوں میں منی پٹرول پمپ بڑاخطرہ

فوڈ سیفٹی ٹیموں کی چھٹی کے روز بھی کارروائیاں، بھاری جر مانے

فلور ملز مالکان،دکانداروں نے آٹے کی قیمت میں اضافہ کر دیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مصیبت‘ عذاب یا آزمائش؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حاضر جناب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
میڈلز کا اعزازی بازار
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چینی سرمایہ کاری‘ ٹیکسٹائل اور ڈیجیٹل بینکنگ
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گورا لاہور
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور حوادث کا روحانی تجزیہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر