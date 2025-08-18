پنجاب :رواں سال 54لاکھ ڈرائیونگ لائسنس جاری
لاہور(سٹاف رپورٹر)پنجاب پولیس پبلک سروس ڈلیوری اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔
ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق رواں سال کے دوران 54 لاکھ 16 ہزار سے زائد افراد کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے ۔ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 81 لاکھ 14 ہزار سے زائد چالان کیے گئے جبکہ 5 ارب 14 کروڑ روپے سے زائد جرمانے عائد کیے گئے ۔ دھواں چھوڑنے والی 2 لاکھ 52 ہزار گاڑیوں کے چالان کیے گئے ، 22 ہزار 360 گاڑیاں تھانوں میں بند کی گئیں اور 234 گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ ضبط کر لیے گئے ۔ہدایت کی گئی کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں مزید سخت کی جائیں۔ اوور لوڈنگ، اوور سپیڈنگ، کم عمر ڈرائیورز اور ون وے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی لائی جائے ۔پنجاب پولیس کے 127 ڈرائیونگ ٹریننگ سکولز میں شہریوں کو جدید ٹریننگ فراہم کی جا رہی ہے ۔ ٹریفک چالانوں کے نادہندگان سے ریکوری کے لیے بھی مؤثر اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی گئی۔