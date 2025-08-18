صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائیکورٹ میں رواں ہفتے مجموعی طور پر 14ججز مقدمات کی سماعت کرینگے

  • لاہور
لاہور(آئی این پی)لاہور ہائیکورٹ میں رواں ہفتے مجموعی طور پر 14 ججز مقدمات کی سماعت کریں گے ، جن میں چار ڈویژن بینچ بھی شامل ہیں۔

چیف جسٹس لاہو رہائیکورٹ جسٹس عالیہ نیلم سمیت 14 ججز سنگل بینچ کی حیثیت سے مقدمات سنیں گے ۔ ان میں جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس فاروق حیدر، جسٹس رسال حسن سید، جسٹس ملک وقار حیدر اعوان، جسٹس سردار اکبر علی، جسٹس ملک جاوید اقبال وینس، جسٹس محمد جواد ظفر، جسٹس خالد اسحاق، جسٹس ملک محمد اویس خالد، جسٹس چودھری سلطان محمود، جسٹس راجہ غضنفر علی خان، جسٹس تنویر احمد شیخ اور جسٹس طارق محمود باجوہ شامل ہیں۔

