یوٹیوبر ڈکی بھائی گرفتار، 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور

  • لاہور
لاہور(کورٹ رپورٹر،این این آئی)نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی نے معروف یوٹیوبر سعد الرحمن المعروف ڈکی بھائی کوگزشتہ رات کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کرلیا۔

ڈکی بھائی کے خلاف مختلف مقدمات میں تحقیقات جاری تھیں اور ان کا نام پرویژنل نیشنل آئیڈینٹی فکیشن لسٹ میں شامل تھا۔ترجمان این سی سی آئی اے کے مطابق ملزم نے سوشل میڈیا پر مختلف وڈیوز کے ذریعے جوئے کی کئی ایپلی کیشنز کو پروموٹ کیا، ملزم نے جوئے کی ایپس کی پروموشن کیلئے ستائیس وڈیوز بنائیں۔ ترجمان نے بتایا کہ تحقیقات کیلئے ملزم کا موبائل فون بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے ۔ڈکی بھائی بیرونِ ملک روانگی کی کوشش کر رہے تھے تاکہ قانونی کارروائی سے بچ سکیں، تاہم ایئرپورٹ حکام نے انہیں روک لیا گیا۔حکام نے یوٹیوبر ڈکی بھائی کو جوئے کو ویڈیو میں پروموٹ کرنے کے مقدمے میں عدالت میں پیش کیا، جہاں ان کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرلیا گیا۔عدالت نے ملزم کو 19 اگست کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے این سی سی آئی اے سے آئندہ سماعت پر تفتیشی رپورٹ طلب کرلی۔

