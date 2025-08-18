مریم نواز کی پالیسیوں نے پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ کیا:افضل کھوکھر
لاہور(آئی این پی)رکن قومی اسمبلی ملک افضل کھوکھر نے کہا ہے کہ مریم نواز کی عوام دوست پالیسیوں نے پارٹی کی مقبولیت میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔۔۔
پنجاب حکومت کے تمام اقدامات براہ راست عام آدمی کی فلاح سے متعلق ہیں جبکہ دوسرے صوبے بھی مریم نواز کی کارکردگی کے معترف ہیں۔انہوں نے اپنے بیان میں وزیراعظم شہباز شریف کی کوششوں کو بھی سراہتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم دن رات ملکی وقار کی بحالی اور معیشت کے استحکام کے لئے سرگرم عمل ہیں جبکہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی عالمی سطح پر کامیابیوں سے ہمکنار ہو رہی ہے۔