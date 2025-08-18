صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سٹی ٹریفک پولیس کی موبائل ورکشاپس کا افتتاح

  • لاہور
لاہور(کرائم رپورٹر)سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے سٹی ٹریفک پولیس لاہور کی موبائل ورکشاپس کا افتتاح کر دیا۔

ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق سی ٹی او لاہورنے شہریوں کیلئے ایک اور اہم اقدام وائرلیس کمیونیکیشن سے منسلک 6 ٹریفک پولیس موبائل ورکشاپس کا افتتاح کر دیا گیا،سی ٹی او اور دیگر افسران اورٹریفک وارڈنز کی موجودگی میں سی سی پی او نے افتتاح کیا ۔سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اطہر وحید کے مطابق ٹریفک پولیس کی موبائل ورکشاپ کے تربیت یافتہ مکینک سڑک پر گاڑی خراب ہونے کی صورت میں اپنے ٹول باکس کے ہمراہ فوری مدد کو پہنچیں گے۔

