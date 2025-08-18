صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان میں مغربی تہذیب کی کوئی گنجائش نہیں :جماعت اسلامی

  • لاہور
لاہور (سیاسی نمائندہ) امیر جماعت اسلامی پنجاب محمد جاوید قصوری نے لاہور میں اخلاق باختہ تقریب کے انعقاد پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔

 اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ صرف کلمہ طیبہ کے نام پر وجود میں آیا تھا، اس میں غیر اسلامی،غیر قانونی اور غیر اخلاقی حرکات کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی، اس واقعہ میں ملوث تمام کرداروں کو قانون کے کٹہرے میں لاتے ہوئے سخت ترین سزا دی جائے ۔ پاکستان میں مغربی تہذیب اور ایجنڈے کی کوئی گنجائش نہیں۔ مغربی طرز زندگی سے متاثرہ مٹھی بھر افراد پنجاب کے عوام کی غیرت کو چیلنج اور ہماری تہذیب کے ساتھ کھلواڑ کررہے ہیں۔ ہم مغربی تہذیب کو ترقی کی بجائے اخلاقی گراوٹ اور تنزلی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔

