پولیس ڈیپارٹمنٹ ، آئی ٹی سنٹر میں اشتراک کا معاہدہ
لاہور (خبر نگار)صوبائی وزیر صنعت و تجارت شافع حسین نے وزیر اعظم یوتھ سکل ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت عدن آئی ٹی سنٹرگجرات میں تقریب تقسیم انعامات میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔
صوبائی وزیر نے تربیت مکمل کرنے والے نوجوانوں میں اسناد اور ایوارڈز تقسیم کئے ۔صوبائی وزیر کی موجودگی میں پولیس ڈیپارٹمنٹ اور عدن آئی ٹی سنٹر میں اشتراک کا معاہدہ بھی ہوا۔معاہدے کی رو سے عدن آئی ٹی سنٹر میں پولیس شہدا کے بچوں کو مفت تربیت فراہم کی جائے گی جبکہ حاضر سروس پولیس ملازمین کے بچوں کو فیس میں 50 فیصد رعایت دی جائے گی۔ مفاہمتی یادداشت پر ایم ڈی عدن آئی ٹی سینٹر ابراراحمد اور ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر زنعیم گجر نے دستخط کئے ۔ صوبائی وزیر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا مستقبل معیاری فنی تعلیم کے فروغ سے جڑا ہے ۔ملک کی 60فیصد سے زائد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ جسے جدید علوم سے آراستہ کرکے ملک وقوم کی تقدیر بدلی جاسکتی ہے ۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ نیلسن منڈیلا نے درست کہا کہ نالج پاور ہے ،اس لئے جدید علوم نوجوانوں کے ذہنوں میں وسعت پیدا کرتے ہیں۔