پاکستان نے 4 گھنٹے میں بھارتی تکبر خاک میں ملا دیا : احمد ملک
لاہور(سپیشل رپورٹر)سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وارث میر فاؤنڈیشن ترقی پسند ڈائیلاگ کا بہترین فورم ہے۔
پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارتی سٹیٹ سپانسرڈ دہشت گردی سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے ،بھارتی حکمران خطے میں برتری کے خواہشمند ہیں جو کبھی پورانہیں ہوسکتا۔ وارث میر فاؤنڈیشن کے زیراہتمام ایوان اقبال لاہور میں ’’بھارت پرپاکستان کی عسکری وسفارتی فتوحات کے عالمی اثرات‘‘کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ پہلگام واقعہ دہشت گردی تھی لیکن بتائیں تو کس نے کیا؟ کون ملوث تھا ،دوسری جانب میرے ملک میں دودہائیوں سے ہونے والی دہشت گردی کو ن کراتا ہے ،اس کے مکمل ثبوت موجودہیں؟، کلبھوشن یادیو کو پکارتے ہیں جبکہ جہلم سے را کے ایجنٹس کا پکڑا جانا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے کون ہے ،پاکستان نے صرف چار گھنٹے میں بھارتی تکبر کو خاک میں ملا دیا،دنیا پاکستان کی بھارت پر برتری کو مان چکی ہے۔ پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔