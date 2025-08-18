سبزیاں ، پھل مقررہ نرخوں کے برعکس فروخت ، خریدا رپریشان
لاہور(کامرس رپورٹر سے)سبزیاں مقررہ نرخوں کے برعکس فروخت ہوتی رہیں، خریدار پریشان ہوگئے ،سرکاری نرخنامے میں آلو کچا چھلکا نیا درجہ اول کی قیمت 85 روپے مقرر کی گئی۔۔۔
تاہم دکانداروں نے 100روپے کلو تک فروخت جاری رکھی ،آلو کچا چھلکا نیا درجہ دوم 70کی بجائے 80،آلو کچا چھلکا درجہ سوم 60کی بجائے 70،ٹماٹر درجہ اول95کی بجائے 130سے 140،لہسن دیسی نیا215کی بجائے 380سے 400،لہسن ہرنائی270کی بجائے 440سے 460،ادرک تھائی لینڈ500کی بجائے 760سے 780،ادرک چائنہ420کی بجائے 600سے 620فروخت۔پھلوں میں سیب گاچہ درجہ اول305کی بجائے 430سے 450، کیلا درجہ اول درجن220کی بجائے 350،امرود205کی بجائے 250سے 260روپے ،انار دیسی نیا310کی بجائے 530سے 550،آلو بخارادرجہ اول340کی بجائے 480سے 500،گرما 170کی بجائے 200 سے 220،آڑو درجہ اول310کی بجائے 450سے 480،آڑو درجہ دوم180کی بجائے 240سے کلور تک فروخت کیا گیا۔