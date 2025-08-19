جامعہ پنجاب کے طلبہ کا ہاسٹلز کی کمی پر احتجاجی مظاہر ہ
لاہور(آن لائن)پنجاب یونیورسٹی کے طلبہ نے ہاسٹلز کی کمی پر پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ ہاسٹل کم اور ضرورت مند طلبہ زیادہ ہیں ،رہائش کا بحران سنگین شکل اختیار کر چکا ہے۔
بوائز ہاسٹلز کم کر کے لڑکیوں کو دیئے جا رہے ہیں جبکہ بوائز کی تعداد 26 ہزار ہے۔ فیسوں میں دوگنا اضافہ ہو چکا ہے مگر سہولیات میں بہتری نہیں آئی۔ پنجاب یونیورسٹی میں آخری بار نیا ہاسٹل 1992 میں تعمیر کیا گیا صورتحال کا فوری نوٹس لیا جائے۔ ہاسٹلز میں سہولیات بہتر بنائی جائیں اور نئے ہاسٹلز تعمیر کرائے جائیں۔