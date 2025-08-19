جامعہ پنجاب بی ایس داخلے آن لائن پورٹل بند،طلبہ خوار
لاہور(اپنے سٹاف رپورٹر سے)پنجاب یونیورسٹی میں بی ایس داخلے کیلئے فیس کی آخری تاریخ پر طلبہ خوار، یونیورسٹی کا آن لائن پورٹل پانچ گھنٹے بند رہنے سے طلبہ کو دشواری کا سامنا رہا۔۔۔
جسکے بعد پنجاب یونیورسٹی نے فیس جمع کرانے کی تاریخ میں ایک دن کی توسیع کرتے ہوئے طلبہ کو فیس جمع کرانے کی اجازت دے دی ۔پنجاب یونیورسٹی بی ایس داخلوں کی سیکنڈ میرٹ لسٹ کیلئے گزشتہ روز فیس جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی مگر دوپہر 12 سے 5بجے تک آن لائن فیس چالان اپ لوڈ نہ ہونے پرطلبہ پریشان ہوتے رہے اور بعد ازاں خرابی ٹھیک ہونے پرآخری تاریخ میں ایک روز کی آج تک توسیع کا فیصلہ کیا گیا۔