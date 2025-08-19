8منشیات فروش ودیگرجرائم پیشہ گرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر)پولیس نے 8 منشیات فروش گرفتار کرلیے۔ چوکی اعوان ڈھائے والا پولیس نے خاتون سلمیٰ شاہین، عاطف اور بادام خان کو منشیات کی ڈلیوری دیتے گرفتار کرکے 3 کلو چرس اور 660 گرام آئس برآمد کرلی۔
نوانکوٹ پولیس نے 6 ملزم گرفتار کرلئے۔ نواز ببی، وقاص اور گلفام سے 1 کلو آئس برآمد کر لی۔ گڑھی شاہو پولیس نے ملزم اعجاز کو گوندی پیر دربار گڑھی شاہو سے گرفتار کر کے 2260 گرام چرس وناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ چوکی میو ہسپتال پولیس نے احمد طارق کو گرفتار کر کے 1240 گرام چرس اور 300 گرام آئس برآمد کرلی۔