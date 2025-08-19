صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

8منشیات فروش ودیگرجرائم پیشہ گرفتار

  • لاہور
8منشیات فروش ودیگرجرائم پیشہ گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)پولیس نے 8 منشیات فروش گرفتار کرلیے۔ چوکی اعوان ڈھائے والا پولیس نے خاتون سلمیٰ شاہین، عاطف اور بادام خان کو منشیات کی ڈلیوری دیتے گرفتار کرکے 3 کلو چرس اور 660 گرام آئس برآمد کرلی۔

نوانکوٹ پولیس نے 6 ملزم گرفتار کرلئے۔ نواز ببی، وقاص اور گلفام سے 1 کلو آئس برآمد کر لی۔ گڑھی شاہو پولیس نے ملزم اعجاز کو گوندی پیر دربار گڑھی شاہو سے گرفتار کر کے 2260 گرام چرس وناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ چوکی میو ہسپتال پولیس نے احمد طارق کو گرفتار کر کے 1240 گرام چرس اور 300 گرام آئس برآمد کرلی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چلڈرن ہسپتال فیصل آباد میں ناقص صفائی انتظامات ، مریضوں اور لواحقین کی مشکلات میں اضافہ

ناقص صفائی کسی صورت برداشت نہیں کرینگے :ڈپٹی کمشنر

پی ایس 34 ڈسپوزل سٹیشن کی مشینری مر مت کے احکامات

افسروں کو اپنی ذمہ داریاں توجہ سے ادا کرنا ہو نگی:نعیم سندھو

سرکاری اراضی پر نا جائز قبضہ کی کوشش ناکام بنا دی گئی

ریڈ کریسنٹ سوسائٹی اور شیخ شریف میموریل ٹرسٹ میں معاہدہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس