مختلف مقامات پر 3 افراد جاں بحق
لاہور(کرائم رپورٹر)مختلف مقامات پر 3 افراد جاں بحق ہوگئے۔ پولیس نے لاشیں مردہ خانے منتقل کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کردی۔
ٹبی سٹی میں پانی والا تالاب کے قریب پارک سے 50 سالہ نامعلوم شخص نشے کی زیادتی پردم توڑ گیا۔ راوی روڈ پربتی چوک کے قریب 45 سالہ شخص فٹ پاتھ کنارے مردہ پایا گیا جبکہ گلشن اقبال ٹریفک حادثے میں 50 سالہ شخص جاں بحق ہوگیا جسکی شناخت نہ ہو سکی۔ دریں اثناڈولفن سکواڈ کاہنہ نے 3 ملزموں کو آصف ٹاؤن سے گرفتار کر کے موٹر سائیکل، پستول، گولیاں برآمد کر لیں۔