صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہرکی سڑکوں کا لیول آج تک کسی ادارے نے طے نہ کیا

  • لاہور
شہرکی سڑکوں کا لیول آج تک کسی ادارے نے طے نہ کیا

لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہور کی سڑکوں کا لیول آج تک کسی ادارے نے طے نہیں کیا۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ طے ہی نہیں کیا گیا کہ شہر کی کس سڑک کا کیا معیار ہونا چاہیے۔

اسیکرٹری ہاؤسنگ نے حال ہی میں لاہور کی 1572 کلومیٹر پرائمری سڑکوں کو ایک ہی لیول پر لانے کا حکم دیا مگر عملی طور پر اس فیصلے پر عمل سوالیہ نشان بن گیا۔گزشتہ10برسوں میں ایل ڈی اے اور ٹیپا نے بارہا سڑک پر نئی سڑک بنادی۔ بغیر ملنگ کیے گلیاں کارپٹ کر دی گئیں۔ اور پرانی سطح کو مکمل نظر انداز کیا گیا۔ صرف کینال روڈ پر 10برس میں 14 بار اسفالٹ کا کام کیا گیا، وہ بھی بغیر سائنسی بنیاد کے ، اب بھی کینال روڈ پر اسفالٹ کا کام پرانی سطح ہٹائے بغیر جاری ہے ۔فیروزپور روڈ پر 22 مرتبہ نئی تہہ ڈالی گئی ۔ذرائع کے مطابق گراؤنڈ لیول کے واضح تعین کے بغیر ہر ادارہ مرضی سے سڑکوں کی تعمیر کرتا رہا ہے ، جس سے شہر کا انفراسٹرکچر بگڑ کر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نرخ نامہ نظر انداز،برائلر مرغی کا گوشت120روپے کلو تک مہنگا فروخت،شہری پریشان

سیالکوٹ:واٹر سپلائی اور سینی ٹیشن کی سروسز واسا کے سپرد

آئس فروشوں نے سرکاری سکولوں کو ٹریننگ سنٹر بنا لیا

حافظ آباد:جگانوالہ روڈ دوران تعمیر ٹوٹ پھوٹ کا شکار

صوبائی وزیر شافع حسین کی ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او گجرات سے ملاقات

گوندل روڈ کی ازسرنوتعمیر کے دوران بے ضابطگیاں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس