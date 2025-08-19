شہرکی سڑکوں کا لیول آج تک کسی ادارے نے طے نہ کیا
لاہور (سٹاف رپورٹر سے )لاہور کی سڑکوں کا لیول آج تک کسی ادارے نے طے نہیں کیا۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ طے ہی نہیں کیا گیا کہ شہر کی کس سڑک کا کیا معیار ہونا چاہیے۔
اسیکرٹری ہاؤسنگ نے حال ہی میں لاہور کی 1572 کلومیٹر پرائمری سڑکوں کو ایک ہی لیول پر لانے کا حکم دیا مگر عملی طور پر اس فیصلے پر عمل سوالیہ نشان بن گیا۔گزشتہ10برسوں میں ایل ڈی اے اور ٹیپا نے بارہا سڑک پر نئی سڑک بنادی۔ بغیر ملنگ کیے گلیاں کارپٹ کر دی گئیں۔ اور پرانی سطح کو مکمل نظر انداز کیا گیا۔ صرف کینال روڈ پر 10برس میں 14 بار اسفالٹ کا کام کیا گیا، وہ بھی بغیر سائنسی بنیاد کے ، اب بھی کینال روڈ پر اسفالٹ کا کام پرانی سطح ہٹائے بغیر جاری ہے ۔فیروزپور روڈ پر 22 مرتبہ نئی تہہ ڈالی گئی ۔ذرائع کے مطابق گراؤنڈ لیول کے واضح تعین کے بغیر ہر ادارہ مرضی سے سڑکوں کی تعمیر کرتا رہا ہے ، جس سے شہر کا انفراسٹرکچر بگڑ کر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے ۔