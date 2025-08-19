صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایل ڈی اے کا سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ ماڈل شمالی لاہور تک پھیلا دیا گیا

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر سے)پرانے علاقوں کی بحالی کیلئے ایل ڈی اے کا سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ ماڈل شمالی لاہور تک پھیلا دیا گیا۔

منصوبے کے تحت شمالی لاہور کو چار حصوں چوک ناخدا، گھوڑے شاہ، شاد باغ اور عامر روڈ میں تقسیم کر دیا گیا جہاں ترقیاتی کام مرحلہ وار شروع کیے جائینگے۔  پراجیکٹ میں ریلوے سٹیشن ، اطراف کے علاقوں اورسرکلر روڈ کی ریڈیویلپمنٹ شامل ہے۔ اک موریہ پل اور دو موریہ پل کو بھی منصوبے میں شامل کر لیا گیا۔ پرانے محلوں اور گلیوں کو جدید سہولتوں کے مطابق ریڈیویلپ کیا جائے گا، واٹر سپلائی اور سیوریج کا نظام بھی اپ گریڈ ہوگا۔ انسدادتجاوزات اور ٹریفک مینجمنٹ کیلئے بھی اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔سسٹین ایبل ڈویلپمنٹ ماڈل میں لینڈ یوز کی واضح حد بندی، پبلک سپیسز، پارکس اور کمیونٹی سینٹرز کی بحالی شامل ہے۔

