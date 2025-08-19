شہر میں بیشتربس شیلٹرز برسوں سے خستہ حالی کا شکار
لاہور(شیخ زین العابدین)لاہور میں بس شیلٹرز برسوں سے خستہ حالی حالی کا شکار، پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے 50بس شیلٹرز اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔
18 جون کوٹینڈر بھی جاری کیا گیا مگرکئی ہفتے گزرنے کے باوجود کوئی پیشرفت نہ ہو سکی۔منصوبہ التوا کا شکار ہوگیا۔ابھی تک بیشتر بس سٹاپس زبوں حالی کا شکار ہیں۔ ذرائع کے مطابق الیکٹرک بس روٹ پر صرف دو شیلٹر اپ گریڈ کیے گئے باقی مقامات پر محض فلیکس لگا کر کام ادھورا چھوڑ دیا گیا۔لاہور میں نئی بسیں چلانے کیلئے درکار انفراسٹرکچر بھی تاحال موجود نہیں۔صورتحال یہ ہے کہ کینال روڈ کے بس سٹاپس کو الیکٹرک ٹرام منصوبے کیلئے بھی اپ گریڈ نہیں کیا گیا۔ملتان روڈ، فیروز پور روڈ اور گلبرگ کے بیشتر شیلٹرز خستہ حالی حالی کا شکار ہیں۔ عامر روڈ، شاد باغ، مصری شاہ اور رائیونڈ روڈ پر بس سٹاپ بھی برسوں سے نظر انداز کیے جا رہے ہیں۔