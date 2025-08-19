محکمہ سکول ایجوکیشن کے ریشنلائزیشن بارے دعوے برعکس نکلے
لاہور(عاطف پرویز سے)محکمہ سکول ایجوکیشن نے ریشنلائزیشن بارے بڑے بڑے دعوے کیے مگر حقیقت برعکس نکلی۔ محکمہ نے 47 ہزار اساتذہ کو اضافی قرار دیا تاہم تفصیلی جائزے کے بعد حقیقت میں صرف 14 ہزار اساتذہ ہی اضافی ثابت ہوئے۔
ایک سال تک ریشنلائزیشن سے اساتذہ کی قلت دور کرنے کے وعدے کیے گئے لیکن اس فیصلے کے بعد بھی صوبے بھر کے سرکاری سکولوں میں اساتذہ کی کمی بدستور برقرار ہے ۔ اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 50 ہزار اساتذہ کی کمی ہے ، ریشنلائزیشن کے تحت صرف 14 ہزار اساتذہ کا بندوبست ہو سکا۔صورتحال اس وقت مزید پیچیدہ ہوگئی جب ان 14 ہزار میں سے بھی تقریباً ایک ہزار اساتذہ نے نئی پوسٹنگ پر تاحال جوائن نہ کیا۔ محکمہ نے خبردار کیا ہے کہ جو اساتذہ اپنی نئی پوسٹنگ پر حاضر نہیں ہونگے ان کیخلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔تاہم محکمہ کے دعوئوں اور عملی صورتحال میں فرق سے نا صرف سکول سربراہان مشکلات کا شکار ہیں بلکہ طلبہ کی تعلیم بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔