صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، میٹرک سائنس کیساتھ بھی داخلوں کی اجازت

  • لاہور
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، میٹرک سائنس کیساتھ بھی داخلوں کی اجازت

لاہور(خبر نگار)علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا داخلہ پروگرام میں توسیع کیلئے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں سائنس سبجیکٹ کیساتھ کرانے کی اجازت دینے کا فیصلہ،طلبہ کیلئے میٹرک سائنس کیساتھ بھی داخلے ممکن ہونگے۔

پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل طلبہ کیلئے بھی دروازے کھل گئے ۔یونیورسٹی بورڈ نے منظوری دے دی ۔متعلقہ اداروں سے باضابطہ منظوری کا عمل شروع کردیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق ہزاروں طلبہ کو براہِ راست فائدہ ہوگا۔یونیورسٹی داخلوں میں اضافہ بھی متوقع ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

نرخ نامہ نظر انداز،برائلر مرغی کا گوشت120روپے کلو تک مہنگا فروخت،شہری پریشان

سیالکوٹ:واٹر سپلائی اور سینی ٹیشن کی سروسز واسا کے سپرد

آئس فروشوں نے سرکاری سکولوں کو ٹریننگ سنٹر بنا لیا

حافظ آباد:جگانوالہ روڈ دوران تعمیر ٹوٹ پھوٹ کا شکار

صوبائی وزیر شافع حسین کی ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او گجرات سے ملاقات

گوندل روڈ کی ازسرنوتعمیر کے دوران بے ضابطگیاں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس