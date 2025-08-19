علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، میٹرک سائنس کیساتھ بھی داخلوں کی اجازت
لاہور(خبر نگار)علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا داخلہ پروگرام میں توسیع کیلئے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں سائنس سبجیکٹ کیساتھ کرانے کی اجازت دینے کا فیصلہ،طلبہ کیلئے میٹرک سائنس کیساتھ بھی داخلے ممکن ہونگے۔
پری انجینئرنگ اور پری میڈیکل طلبہ کیلئے بھی دروازے کھل گئے ۔یونیورسٹی بورڈ نے منظوری دے دی ۔متعلقہ اداروں سے باضابطہ منظوری کا عمل شروع کردیا گیا۔ انتظامیہ کے مطابق ہزاروں طلبہ کو براہِ راست فائدہ ہوگا۔یونیورسٹی داخلوں میں اضافہ بھی متوقع ہے۔