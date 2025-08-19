صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ختم نبوت کانفرنس ، امتناع قادیانیت ایکٹ پرموثر عملدرآمدپرزور

  • لاہور
لاہور(سٹاف رپورٹر)7ستمبر سالانہ ختم نبوت کانفرنس وحدت روڈ کی تیاریوں کے سلسلے میں جامع مسجد عثمانیہ قینچی امرسدھو میں میاں رضوان نفیس کی زیر صدارت اور مولانا زبیرجمیل کی زیرنگرانی کانفرنس ہوئی۔

مولانا عزیز الرحمن ثانی، قاریعلیم الدین شاکر، مولانا اشرف گجر،مولانا عبدالنعیم ودیگر نے شرکت کی۔ علمانے کہا عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہر مسلمان کا ایمانی اور بنیادی فرض ہے ۔حکومت امتناع قادیانیت ایکٹ پر موثر عملدرآمد کراتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی آئینی و قانونی ذمہ داری پوری کرے۔قانون تحفظ ناموس رسالت کیخلاف بیرونی دباؤ اوراندرونی سازشوں کو ناکام بنایا جائے۔ علما نے عوام کو7ستمبر کو وحدت روڈ کرکٹ گراؤنڈ میں کانفرنس کی دعوت دیتے کہا یہ کانفرنس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کیلئے سنگ میل ثابت ہوگی۔

