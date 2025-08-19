910لٹر ملاوٹی دودھ، 930 کلو ناقص گوشت تلف
لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے) فوڈ اتھارٹی نے لاہور بھر میں کریک ڈاؤن کیا۔یتیم خانہ، شامی روڈ، جیل روڈ پر آپریشن کیا گیا۔
734 ڈیری شاپس، سپلائر اور 193 میٹ گودام اور دودھ و گوشت بردار گاڑیوں کو چیک کیا گیا، مجموعی طور پر 7لاکھ 51 ہزار کے جرمانے کیے گئے ۔2 معروف بیکری کیکس یونٹس کو 1لاکھ 25 ہزار کے جرمانے کئے گئے جبکہ علی الصبح ناکہ بندیوں پر910 لٹر ملاوٹی دودھ اور 930 کلو ناقص گوشت تلف کرکے 3 مقدمات درج کرادیئے ۔ پانی کا سیمپل فیل ہونے پر 1واٹر پلانٹ بھی اصلاح تک بند کر دیا گیا۔