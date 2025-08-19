صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

910لٹر ملاوٹی دودھ، 930 کلو ناقص گوشت تلف

  • لاہور
910لٹر ملاوٹی دودھ، 930 کلو ناقص گوشت تلف

لاہور (اپنے سٹی رپورٹر سے) فوڈ اتھارٹی نے لاہور بھر میں کریک ڈاؤن کیا۔یتیم خانہ، شامی روڈ، جیل روڈ پر آپریشن کیا گیا۔

 734 ڈیری شاپس، سپلائر اور 193 میٹ گودام اور دودھ و گوشت بردار گاڑیوں کو چیک کیا گیا، مجموعی طور پر 7لاکھ 51 ہزار کے جرمانے کیے گئے ۔2 معروف بیکری کیکس یونٹس کو 1لاکھ 25 ہزار کے جرمانے کئے گئے جبکہ علی الصبح ناکہ بندیوں پر910 لٹر ملاوٹی دودھ اور 930 کلو ناقص گوشت تلف کرکے 3 مقدمات درج کرادیئے ۔ پانی کا سیمپل فیل ہونے پر 1واٹر پلانٹ بھی اصلاح تک بند کر دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سیلاب سے تباہی : فوج نالوں اور دریاؤں پر قبضوں کیخلاف آپریشن کرے : سینیٹ میں تقاریر

چیئر مین سی ڈی اے سے ہا ئی کمشنر بنگلہ دیش کی ملاقات

کچہری ڈسپنسری میں ڈاکٹر ز کی حاضری یقینی بنائی جائے ،کمشنر راولپنڈی

ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سپیشل ایجوکیشن میں یوم آزادی کے حوالے سے تقریب

وزارتِ منصوبہ بندی کی اُڑان اے آئی ٹیکاتھون کا آغاز

آر پی او راولپنڈی کی کھلی کچہری ،شہریوں کی شکایات سنیں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
دو حوصلہ افزا فیصلے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کیا یہ خواہش غلط ہے؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
اَنس الشریف کو بتایا بھی تھا!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بونیر کے آنسو
رشید صافی
جویریہ صدیق
قدرتی یا خود ساختہ آفات؟
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(3)
حافظ محمد ادریس